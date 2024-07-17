В Тверской области спасли упавшую в канализацию лошадь

Молодую лошадь, которая случайно попала в канализацию, спасли в Нелидовском городском округе Тверской области. Об этом сообщает портал «Вся Тверь».

Очевидцы сообщили о происшествии по телефону 112, после чего информация была передана диспетчеру ПСЧ-42 и в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа. Отмечается, что сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место инцидента.

Выяснилось, что бесхозная молодая лошадь провалилась задними ногами в люк канализационного колодца возле одного из домов на улице Дзержинского. Совместными усилиями спасателей и местных жителей животное удалось вытащить. Лошадь не пострадала, ее владельцы устанавливаются.

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