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18:02, 17 июля 2024Моя страна

В Тверской области спасли упавшую в канализацию лошадь

Фото: Marko Blažević / Unsplash

Молодую лошадь, которая случайно попала в канализацию, спасли в Нелидовском городском округе Тверской области. Об этом сообщает портал «Вся Тверь».

Очевидцы сообщили о происшествии по телефону 112, после чего информация была передана диспетчеру ПСЧ-42 и в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа. Отмечается, что сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место инцидента.

Выяснилось, что бесхозная молодая лошадь провалилась задними ногами в люк канализационного колодца возле одного из домов на улице Дзержинского. Совместными усилиями спасателей и местных жителей животное удалось вытащить. Лошадь не пострадала, ее владельцы устанавливаются.

Ранее в июле россияне выловили из моря косулю и показали ей дорогу в лес.

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      Карина Черных
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