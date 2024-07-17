Валерия Гай Германика призналась в купленном образовании

Режиссер Гай Германика призналась, что ей купили школьные аттестаты

Режиссер Валерия Гай Германика призналась в купленном школьном образовании. Ее слова приводит Пятый канал.

Кинематографист призналась, что провалила экзамены в старших классах. Она объяснила, что до шестого класса училась в частном лицее с философским уклоном, и не смогла догнать сверстников после перехода в общеобразовательную школу.

«Я начала пропускать уроки. Мама потом об этом узнала — в милиции сказали, что я не хожу в школу. Мама написала заявление о том, что я буду учиться дома и сдавать экзамены экстерном. А я ничего не смогла сдать», — рассказала Гай Германика. Она отметила, что мать приобрела ей школьные аттестаты.

Ранее Гай Германика пожаловалась на большое количество бедных москвичей.