Витя АК-47 захотел записать хит с Канье Уэстом

Рэпер Витя АК-47 признался, что мечтает о коллаборации с Канье Уэстом

Российский рэпер Витя АК-47 (настоящее имя — Виталий Гостюхин) признался, что хотел бы записать хит с американским исполнителем Канье Уэстом. Его слова приводит E1.RU.

Ранее Гостюхин записал совместную композицию с американской хардкор-рэп-группой Onyx. «Обратился их директор, чтобы записаться с российским рэпером, который читает примерно на похожую тематику. Я очень хотел записать фиты с олдскульными рэперами, которых я слушал, и в том числе это были Onyx», — пояснил он.

Музыкант признался, что хотел бы завоевать популярность на Западе. Он отметил, что мечтает о совместной работе с Уэстом. «Я бы даже сам бегал за Канье и хотел бы с ним коллабу. Он крутой, конечно, мировой», — заключил Гостюхин.

Ранее общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало запретить рэп в России и отменить концерт Вити АК-47.

