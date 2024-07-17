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12:19, 17 июля 2024Культура

Витя АК-47 захотел записать хит с Канье Уэстом

Рэпер Витя АК-47 признался, что мечтает о коллаборации с Канье Уэстом

Кадр: Gazgolder / YouTube

Российский рэпер Витя АК-47 (настоящее имя — Виталий Гостюхин) признался, что хотел бы записать хит с американским исполнителем Канье Уэстом. Его слова приводит E1.RU.

Ранее Гостюхин записал совместную композицию с американской хардкор-рэп-группой Onyx. «Обратился их директор, чтобы записаться с российским рэпером, который читает примерно на похожую тематику. Я очень хотел записать фиты с олдскульными рэперами, которых я слушал, и в том числе это были Onyx», — пояснил он.

Музыкант признался, что хотел бы завоевать популярность на Западе. Он отметил, что мечтает о совместной работе с Уэстом. «Я бы даже сам бегал за Канье и хотел бы с ним коллабу. Он крутой, конечно, мировой», — заключил Гостюхин.

Ранее общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало запретить рэп в России и отменить концерт Вити АК-47.

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      Мария Рюрикова
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