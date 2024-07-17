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13:21, 17 июля 2024Ценности

Внешний вид Кейт Мосс на новых фото папарацци разочаровал фанатов

Фото: IMAGO / RW / Globallookpress.com

Британская супермодель Кейт Мосс попала в объективы папарацци и разочаровала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

50-летнюю манекенщицу заметили на концерте американской певицы Стиви Никс, который проходил в лондонском Гайд-парке. Уличные фотографы запечатлели знаменитость в черном платье, оформленном сияющим золотистым верхом. В одной руке она держала бокал с пивом.

Читатели портала не оценили внешний вид звезды. «Я думала, что она открыла новую страницу в своем благополучии», «У нее рецидив, и она больше не может контролировать ситуацию», «Я думала, что она бросила пить и теперь придерживается трезвого образ жизни», «Ее печень должна быть похожа на швейцарский сыр», «Грустно видеть ее в таком виде», — писали они в комментариях под постом.

В июне поклонники заподозрили Кейт Мосс в употреблении запрещенных веществ.

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      Мария Винар
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