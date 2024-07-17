Звезда КВН побывал в США и назвал американцев эгоистами

Участник КВН Мырзабек заявил, что в поступках американцев прослеживается эгоизм

Участник команды КВН «Спарта» из Казахстана Еркебулан Мырзабек, побывавший в США, заявил, что не смог бы жить в этой стране. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Предельник», доступном на YouTube.

Звезда КВН рассказал, что он с командой отправился в тур по Соединенным Штатам с концертной программой. По его словам, многие знакомые уверяли юмориста, что он захочет остаться там жить.

Однако он подчеркнул, что после двух недель в США стал скучать по Казахстану. «Там, я так подумал, почему-то каждый за себя. (...) Слишком много больных, бомжей. И просто человек лежит голый, грязный, и люди спокойно мимо проходят», — рассказал он. По словам Мырзабека, в поступках американцев часто прослеживается эгоизм.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал преимущество России над США. Он заявил, что россияне имеют возможность проживать все четыре погодных сезона, в то время как жители некоторых американских городов весь год живут при 25 градусах тепла.