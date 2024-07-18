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10:02, 18 июля 2024Россия

14-летний российский школьник подорвал боеприпас на военном полигоне и поплатился

В Ленобласти школьник подорвал боеприпас на полигоне и едва не лишился глаза

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В поселке Каменка в Ленинградской области 14-летний школьник подорвал боеприпас на военном полигоне и поплатился. Как выяснил Telegram-канал «Mash на Мойке», российский подросток едва не лишился левого глаза.

По сведениям издания, юноша попал на полигон с компанией друзей. Когда боеприпас разорвался, то осколки полетели в школьников.

14-летнего в состоянии средней тяжести доставили в офтальмологическое отделение больницы — с ранениями глаза и губы.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки бросили петарду в лицо 14-летнему сверстнику, пришедшему с другой компанией на детскую площадку. Врачи диагностировали у юноши контузию тяжелой степени, а также ссадину, гематому век, отек, эрозию роговицы и гифему (кровоизлияние в глаз). Родители пострадавшего написали заявление в полицию.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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