38-летняя актриса Екатерина Шпица поделилась видео в бикини с завязками на талии

Российская актриса Екатерина Шпица поделилась видео с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость предстала перед камерой в плавательных очках и в белом бикини, состоявшем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Видно, что изделие оформлено принтом в виде зеленых листьев и бледно-желтых цветов.

«Утренний заплыв — это здорово!» — подписала звезда ролик.

В декабре прошлого года сообщалось, что Екатерина Шпица снялась полностью обнаженной. Тогда на опубликованных кадрах актриса позировала без одежды и нижнего белья, демонстрируя подтянутую фигуру.