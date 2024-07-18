53-летняя телезвезда опубликовала фото в бикини

53-летняя американская телезвезда Бетенни Франкель опубликовала фото в бикини

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость позировала перед фотографом в бикини голубого цвета. Предпринимательницу запечатлели у бассейна в шляпе и солнцезащитных очках. Известно, что бизнесвумен отдыхала в Хамптоне вместе с приятельницей и телезвездой Джилл Зарин.

Ранее 50-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа. Знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в очках с прозрачными линзами и майке серого цвета, держа в одной руке палки для скандинавской

