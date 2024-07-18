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07:20, 18 июля 2024Россия

Десятки воздушных и морских беспилотников атаковали Крым

Минобороны сообщило о перехвате 43 беспилотников у берегов Крыма

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Десятки беспилотников атаковали Крым. Об этом сообщило Минобороны в Telegram. Речь идет не только о летательных аппаратах, но и безэкипажных дронах, подчеркнули в военном ведомстве.

Так, у Крыма было уничтожено десять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины – все они следовали в направлении к берегу. Помимо этого, в небе над полуостровом было перехвачено 33 беспилотника.

Еще два воздушных дрона были сбиты над Брянской областью, добавили в военном ведомстве. Ранее об этом также сообщил глава этого региона Александр Богомаз.

15 июля неподалеку от Крыма был сбит еще один украинский дрон. В Минобороны пояснили, что речь шла о беспилотнике самолетного типа – такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути до цели.

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      Алан Босиков
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