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07:02, 18 июля 2024Забота о себе

Эксперты предупредили об опасности жары для презервативов

Фото: Unsplash

Солнечный свет, высокая температура и влажность могут испортить презервативы, из-за чего возрастает риск незапланированной беременности или заражения венерическими заболеваниями. Об опасностях неправильного хранения этого вида контрацептивов предупредили эксперты компании Condoms.uk, пишет Daily Star.

Специалисты рассказали, что жара может испортить презервативы, поэтому лучше держать их подальше от мест, куда попадают прямые солнечные лучи. Помимо этого, по словам экспертов, снижают качество презервативов влажность и тепло. «Может показаться логичным держать средства защиты под рукой на случай непредвиденных ситуаций, но некоторые из привычных мест хранения для этого не подходят. Ваш бумажник, ванная комната и даже карманы неидеальны, так как в них тепло и влажно», — предупредили специалисты.

Лучше всего держать контрацептивы в сухом, прохладном, темном месте, например, в шкафу или в тумбочке в спальне. При этом не стоит складывать средства защиты в одну косметичку с маникюрными ножницами или пинцетом, чтобы избежать случайного прокола.

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В заключение эксперты напомнили о важности регулярной проверки сроков годности презервативов. Просроченные контрацептивы становятся более хрупкими, чаще рвутся и хуже защищают от беременности и инфекций, передающихся половым путем.

Ранее акушер-гинеколог высшей категории Сураё Назарова назвала способы не подхватить цистит на пляже. Прежде всего она призвала соблюдать гигиену — до и после купания принимать душ с мягким гелем для интимной гигиены, чтоб смыть соль и микроорганизмы, которые могут стать причиной развития инфекций.

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      Наталья Обрядина
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