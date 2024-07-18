Эксперты предупредили об опасности жары для презервативов

Солнечный свет, высокая температура и влажность могут испортить презервативы, из-за чего возрастает риск незапланированной беременности или заражения венерическими заболеваниями. Об опасностях неправильного хранения этого вида контрацептивов предупредили эксперты компании Condoms.uk, пишет Daily Star.

Специалисты рассказали, что жара может испортить презервативы, поэтому лучше держать их подальше от мест, куда попадают прямые солнечные лучи. Помимо этого, по словам экспертов, снижают качество презервативов влажность и тепло. «Может показаться логичным держать средства защиты под рукой на случай непредвиденных ситуаций, но некоторые из привычных мест хранения для этого не подходят. Ваш бумажник, ванная комната и даже карманы неидеальны, так как в них тепло и влажно», — предупредили специалисты.

Лучше всего держать контрацептивы в сухом, прохладном, темном месте, например, в шкафу или в тумбочке в спальне. При этом не стоит складывать средства защиты в одну косметичку с маникюрными ножницами или пинцетом, чтобы избежать случайного прокола.

В заключение эксперты напомнили о важности регулярной проверки сроков годности презервативов. Просроченные контрацептивы становятся более хрупкими, чаще рвутся и хуже защищают от беременности и инфекций, передающихся половым путем.

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