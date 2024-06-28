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21:04, 28 июня 2024Забота о себе

Гинеколог из Дубая назвала способы не подхватить пикантную болезнь на пляже

Фото: PxHere

Воспаление мочевого пузыря, также известное как цистит, часто встречается у женщин после купания в море, предупредила акушер-гинеколог высшей категории, ведущий специалист одной из клиник в Дубае Сураё Назарова. Способы не подхватить пикантную болезнь на пляже она назвала в беседе с Life.

Прежде всего Назарова призвала соблюдать гигиену — до и после купания принимать душ с мягким гелем для интимной гигиены, чтоб смыть соль и микроорганизмы, которые могут стать причиной развития инфекций. Она также порекомендовала избегать переохлаждения: не сидеть на холодных поверхностях, не оставаться в мокром купальнике дольше необходимого.

«Пейте достаточно жидкости, особенно чистой воды, чтобы помочь организму вымывать потенциально вредные бактерии из мочевыводящих путей. Избегайте употребления алкоголя и кофеина в больших количествах, так как они могут привести к обезвоживанию», — добавила врач.

Планируя интимную близость во время отдыха на море, Назарова посоветовала отдавать предпочтение барьерным методам контрацепции — презервативам, которые помогут защититься от инфекций, передающихся половым путем.

Избегайте ношения слишком тесного белья и одежды из синтетических материалов, так как это может создать благоприятную среду для размножения бактерий. Предпочтение следует отдавать натуральным тканям, таким как хлопок

Сурае Назароваакушер-гинеколог

Также Назарова посоветовала включить в рацион продукты, поддерживающие здоровье мочеполовой системы: клюкву, чернику, тыкву и бруснику. Наконец, она призвала не терпеть позывы к мочеиспусканию — регулярное опорожнение мочевого пузыря помогает предотвратить размножение бактерий и снижает риск развития цистита.

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      Александра Лисица
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