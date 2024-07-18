Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:06, 18 июля 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в Донецке

ФСБ предотвратила теракт в ДНР

Фото: РИА Новости

ФСБ предотвратила теракт в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Донецкой народной республике.

По данным ведомства, силовики задержали россиянку с поличным. Ее курировало одно из украинских националистических формирований. Женщина должна была поджечь здание Петровского районного суда, за это ей пообщали деньги. После теракта задержанная хотела уехать на Украину и стать членом террористической организации.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 7 статьи 205 («Покушение на совешение террористического акта») УК РФ.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны. Завербованный сотрудниками украинской разведки россиянин организовал доставку трех мощных бомб, замаскированных под подарки, по адресам проживания руководителей подразделений Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова осудила попытку сорвать выступление Лаврова. Она сравнила работу ООН с балаганом

      Десятки воздушных и морских беспилотников атаковали российские регионы

      В России заваливший ЕГЭ школьник ушел из дома и оставил записку

      ФСБ предотвратила теракт в Донецке

      В России возбудили дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями

      В российском регионе мигрантам запретят работать сразу в шести сферах

      Российские солдаты ударили по военному аэродрому в Миргороде

      В Аргентине уволили чиновника за призывы к Месси извиниться

      Невесту обругали в сети за непристойное платье для венчания в церкви

      В российском регионе уничтожили два беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше