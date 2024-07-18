ФСБ предотвратила теракт в ДНР

ФСБ предотвратила теракт в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Донецкой народной республике.

По данным ведомства, силовики задержали россиянку с поличным. Ее курировало одно из украинских националистических формирований. Женщина должна была поджечь здание Петровского районного суда, за это ей пообщали деньги. После теракта задержанная хотела уехать на Украину и стать членом террористической организации.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 7 статьи 205 («Покушение на совешение террористического акта») УК РФ.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны. Завербованный сотрудниками украинской разведки россиянин организовал доставку трех мощных бомб, замаскированных под подарки, по адресам проживания руководителей подразделений Минобороны.