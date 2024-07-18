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07:25, 18 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянку за подготовку теракта в здании суда в Донецке

ФСБ задержала россиянку, готовившую по заданию Украины поджег суда в Донецке

Фото: РИА Новости

ФСБ задержала гражданку России, планировавшую по заданию Украины устроить теракт в здании Петровского районного суда Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, силовики задержали россиянку с поличным. Ее курировало одно из украинских националистических формирований. Женщина должна была за деньги поджечь здание Петровского районного суда. После теракта она хотела уехать на Украину и стать членом террористической организации.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 7 статьи 205 («Покушение на совешение террористического акта») УК РФ.

О предотвращении теракта стало известно ранее.

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      Екатерина Кашурникова
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