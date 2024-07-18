Мужчина показал цены в американской больнице и возмутил пользователей сети

Пользователь Reddit показал прайс-лист, который он увидел в одной из больниц США. Публикация мужчины вызвала бурные обсуждения в сети: комментаторов возмутили цены на услуги в американском медучреждении.

«Навестил приятеля в больнице в США. Мне так дико видеть список цен на стене в приемной», — написал автор поста. К публикации он прикрепил фотографию прейскуранта, из которого следует, что место в общей палате в медучреждении обойдется в 1806 долларов (примерно 159 тысяч рублей). За рентген грудной клетки пациенту придется заплатить 574 доллара (50 тысяч рублей), за ЭКГ — 469 долларов (41 тысяча рублей), а за анализ крови на глюкозу — 75 долларов (6 тысяч рублей).

Цены в больнице разгневали многих пользователей портала. «Черт возьми, вы, должно быть, шутите? 75 долларов за то, чтобы сдать кровь из пальца на глюкозу? (...) Американцам должно быть стыдно за то, что их система здравоохранения настолько неблагополучная», «Какой вывод можно из этого сделать? Наши лидеры любят деньги больше, чем человеческие жизни», «Это зло в чистом виде. Мы в аду», — заявили они.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию записки, которую он обнаружил возле больницы. Содержание послания довело комментаторов до слез.