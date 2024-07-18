Хозяина киоска с шаурмой взяли под домашний арест по делу об отравлении людей в Москве

Хозяина киоска с шаурмой взяли под домашний арест по делу об отравлении в Москве

Тимирязевский суд Москвы избрал меру пресечения хозяину киоска с шаурмой Элдару Сардарову по уголовному делу об отравлении людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Предприниматель взят под домашний арест до 15 сентября. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Свою вину он не признал, уточнили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре. Сардаров возражал против избранной ему меры пресечения, предлагал внести залог либо назначить ему запрет определенных действий.

В настоящее время на лечении после отравления шаурмой в больницах находятся 24 постояльца хостела на Дмитровском шоссе.

15 июля 17 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления после употребления в пищу шаурмы из точки быстрого питания. Им поставили диагноз сальмонеллез.

Сотрудники точки питания, по данным СК, работали незаконно — без оформления трудового договора.