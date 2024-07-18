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18:33, 18 июля 2024Экономика

Центробанк сообщил об ускорении инфляции за счет фруктов и овощей

Центробанк признал ускорение инфляции в 62 регионах в июне по сравнению с маем

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По итогам июня инфляция в среднем по России прибавила 0,29 процентного пункта, дойдя до 8,59 процента. Ускорение роста цен наблюдалось в 62 регионах страны, говорится в сообщении Центробанка.

Существенный вклад в динамику внесло продовольствие, в первую очередь — фрукты и овощи. Также ускорился годовой рост цен на большинство услуг, а непродовольственные товары, напротив, стали дорожать медленнее.

Самая высокая инфляция зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе — 9,3 процента после 9,15 процента в мае, а самая низкая — в Уральском федеральном округе — 7,61 процента против 7,39 процента.

Единственным федеральным округом, где цены снизились, стал Северо-Кавказский — до 9,19 процента с 9,25 процента в мае.

Ранее ЦБ признал, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) в стране растянется на более продолжительный срок, чем предполагалось ранее, поскольку инфляционное давление не демонстрирует устойчивого снижения. В регуляторе в последнее время не раз намекали на повышение ключевой ставки на заседании совета директоров 26 июля, и аналитики склоняются к тому, что параметр вырастет сразу до 18 процентов.

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      Платон Щукин
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