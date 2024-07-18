Израильский парламент выступил против создания палестинского государства

Израильский парламент (Кнессет) проголосовал за резолюцию против создания палестинского государства. Об этом сообщает издание Times of Israel.
Уточняется, что за принятие резолюции, полностью отвергающей создание государства Палестина, даже в рамках урегулирования конфликта с еврейским государством, выступили 68 парламентариев, а против — девять.
«Кнессет Израиля решительно выступает против создания палестинского государства к западу от Иордании. Создание палестинского государства создаст экзистенциальную опасность для Государства Израиль и его граждан», — сказано в тексте резолюции.
Кроме того, по мнению израильских парламентариев, это приведет к затягиванию конфликта между двумя странами на очень длительный срок, а также усилит дестабилизацию в регионе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием политики США в регионе.