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04:53, 18 июля 2024Мир

Израильский парламент выступил против создания палестинского государства

Times of Israel: Кнессет проголосовал против создания государства Палестина
СюжетВзрывы в США:

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильский парламент (Кнессет) проголосовал за резолюцию против создания палестинского государства. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Уточняется, что за принятие резолюции, полностью отвергающей создание государства Палестина, даже в рамках урегулирования конфликта с еврейским государством, выступили 68 парламентариев, а против — девять.

«Кнессет Израиля решительно выступает против создания палестинского государства к западу от Иордании. Создание палестинского государства создаст экзистенциальную опасность для Государства Израиль и его граждан», — сказано в тексте резолюции.

Кроме того, по мнению израильских парламентариев, это приведет к затягиванию конфликта между двумя странами на очень длительный срок, а также усилит дестабилизацию в регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием политики США в регионе.

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      Марина Совина
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