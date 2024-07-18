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19:44, 18 июля 2024Ценности

Кайли Дженнер заподозрили в пластике из-за одной детали на фото

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Фото: ‎@kyliejenner

Американскую телезвезду Кайли Дженнер заподозрили в новой пластической операции из-за одной детали на фото. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она позирует в бикини оранжевого цвета, сидя при этом на шезлонге. Поклонники обратили внимание на бюст предпринимательницы — по их мнению, она увеличила грудь посредством хирургического вмешательства. Некоторые юзеры также обратили внимание на изменения в пропорциях фигуры Дженнер.

«Она точно сделала пластику груди», «Что-то изменилось в Дженнер с прошлого сезона реалити», «Грудь явно выглядит больше», «Опять обращалась к хирургу», — высказывались многочисленные комментаторы.

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      Карина Черных
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