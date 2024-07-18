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21:38, 18 июля 2024Мир

Команда Байдена попыталась отомстить конгрессвумен за призывы выйти из гонки

Politico: команда Байдена пыталась отомстить политику за призывы выйти из гонки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Предвыборная команда президента США Джо Байдена пыталась принять ответные меры в отношении конгрессвумен, члена Демократической партии Хиллари Шолтен за ее призывы к выходу нынешнего главы Штатов из гонки. Об этом написала газета Politico, ссылаясь на источники.

«Демократы в Мичигане убрали уязвимую демократку из Палаты представителей от большей части предвыборной кампании после того, как она призвала президента Джо Байдена не избираться», — сказано в статье.

Однако предвыборная команда включила Шолтен обратно в агитационные планы на следующий день после того, как издание запросило у них комментарий по данной теме.

Как пишут журналисты, решение по исключению конгрессвумен принимало руководство Демократической партии в штате Мичиган. Политики были возмущены тем, что Шолтен не проинформировала их заранее о своих планах по призыву к Байдену.

Ранее журналист Джо Скарборо призвал Джо Байдена выйти из предвыборной гонки после проведенного с ним интервью, в котором глава государства пытался заверить телеведущего, что он готов ко второму сроку и рассчитывает переизбраться в ноябре.

Ранее сообщалось, что Байден может выйти из предвыборной гонки 20 или 21 июля из-за растущего давления со стороны членов Демократической партии.

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      Марина Совина
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