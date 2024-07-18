Менендес опроверг сообщения в СМИ о планах уйти в отставку

Сенатор Менендес опроверг сообщения в СМИ о намерении уйти в отставку

Сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, которого признали виновным по делу о коррупции и работе в роли иностранного агента на Египет и Катар, опроверг информацию в СМИ о своей отставке. Об этом он заявил в беседе с телекомпанией CBS.

«Я могу сказать, что я не подавал в отставку и не говорил [об этом] ни с кем из так называемых коллег. Мне кажется, меня пытаются вынудить сделать подобное заявление. Любой, кто меня знает, понимает, что это худший способ добиться от меня действия», — прокомментировал данную тему представитель Демократической партии США.

Ранее телекомпания NBC, ссылаясь на собственные источники, сообщила о намерении политика подать в отставку. По информации СМИ, он заявил своим коллегам в конгрессе, что планирует завершить 30-летнюю карьеру.

При этом один из авторов антироссийских санкций отказался признавать вину по предъявленному обвинению. Он рассчитывает оспорить решение суда с помощью апелляции.