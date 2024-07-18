Один из авторов антироссийских санкций собрался уйти в отставку

NBC: признанный виновным в коррупции сенатор Менендес может уйти в отставку

Сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, которого ранее признали виновным в деле о коррупции и лоббировании интересов Египта и Катара, собрался подать в отставку. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.

Согласно данным телеканала, уход с поста завершит почти 30-летнюю карьеру Менендеса в конгрессе.

При этом сенатор отказывается признавать свою вину по предъявленному обвинению. Он намерен подать апелляцию по данному делу. В случае если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Позже Менендес опроверг сведения о собственной отставке.

В начале года сотрудники ФБР провели в доме у Менендеса обыски. Он обвинил спецслужбу в подлоге, подчеркнув, что все конфискованное в рамках обыска имущество можно выбросить, так как ордера выдали мировые судьи, которые поддались обману «активно искажавших доказательства» прокуроров.