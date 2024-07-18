Мэр российского города рассказал о школах с преобладанием не знающих русского языка детей

Мэр Екатеринбурга: в ряде школ преобладают не знающие русского языка дети

В Екатеринбурге есть школы, в которых преобладают не знающие русского языка ученики. Об этом глава города Алексей Орлов написал в Telegram.

В этой связи учителям приходит «прикладывать особые усилия» для работы с учениками, пояснил он.

Из-за сложившейся ситуации администрация города будет поощрять работающих с не знающими русского языка детьми учителей, отметил Орлов. Помимо этого, в Екатеринбурге будет расширено число школ, где изучать язык смогут не только дети, но и их родители. «Поддержание гармоничных отношений между представителями разных народов и конфессий — безусловный приоритет», — подчеркнул мэр.

Ранее в Екатеринбурге задержали организаторов нелегальной миграции, которые способствовали пребыванию на территории региона более четырех тысяч иностранцев. С этой целью злоумышленники изготавливали поддельные трудовые договоры с печатями работающих в городе организаций. Возбуждено уголовное дело.