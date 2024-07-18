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18:31, 18 июля 2024Мир

МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России

Захарова: отказ Чехии признавать паспорта России без биометрии недружественен

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Отказ Чехии признавать паспорта России без биометрического чипа является недружественным шагом, который нацелен на ухудшение отношений двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Одностороннее решение чешских властей об отказе признавать российские паспорта без биометрического чипа мы расцениваем как очередной недружественный шаг, который имеет своей целью нанести дополнительный ущерб двусторонним отношениям и затруднить пребывание в стране российских граждан», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что данная мера делает трудным нахождение в Чехии российского дипломатического корпуса. По ее словам, это ставит Прагу в «авангард русофобской политики».

Ранее стало известно, что население Чехии устало от необходимости постоянно помогать Украине. Согласно последнему опросу общественного мнения, только 54 процента жителей Чехии, которая занимает одни из первых мест в Европе по приему украинских беженцев, готовы принимать их в своей стране.

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      Максим Габриелян
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