ARTE: Чехия устала помогать Киеву и принимать украинских беженцев

Спустя два года поддержки Украины, население Чехии устало от необходимости постоянно помогать Киеву. Об этом сообщает телеканал ARTE.

Согласно последнему опросу общественного мнения, только 54 процента жителей Чехии, которая занимает одни из первых мест в Европе по приему украинских беженцев, готовы принимать их в своей стране. При этом в других государствах-членах Европейского союза (ЕС) этот показатель составляет 84 процента.

В стране становятся все более популярными идеи победивших на выборах в Европейский парламент популистов. Отмечается, что они могут повторить свой успех на выборах в чешский парламент в октябре 2025 года. Их антимиграционная риторика и евроскептицизм завоевывают симпатии враждебно настроенных к украинцам граждан.

Большинство чешских политиков выступают за помощь Украине, однако среди них нет единства относительно методов завершения конфликта. Оппозиционная партия ANO, которую возглавляет бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, также набирает популярность. В Европарламенте она вошла в блок «Патриоты Европы», созданный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Туда также входит французская партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

По данным телеканала, «блок правых» уже «не маскирует свою близость к Кремлю». Такой вывод был сделан из недавнего визита Орбана в Москву и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что венгерский политик настаивает на необходимости урегулирования украинского конфликта с помощью дипломатии, что вызывает раздражение в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что власти Польши решили с 1 июля отменить ряд выплат беженцам с Украины. Предложение о прекращении выплат пособий украинцам внесли в связи с использованием их «не по назначению».