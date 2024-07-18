Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах, снятых в черно-белом спектре, виден момент взрыва на поверхности моря. Затем в ролике показан столб дыма над акваторией.

Утром 18 июля Минобороны сообщило об уничтожении десяти украинских безэкипажных катеров недалеко от побережья Крыма. Судна были перехвачены в Черном море дежурными огневыми средствами, отметили в военном ведомстве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.