Московский гендиректор на Audi насмерть сбил 13-летнюю школьницу

«Фонтанка»: гендиректор из Москвы на Audi насмерть сбил школьницу в Ленобласти

Гендиректор частной геолого-разведочной компании из Москвы на автомобиле Audi насмерть сбил 13-летнюю школьницу в Киришском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, ДТП произошло накануне днем на 60-м километре дороги Зуево — Новая Ладога. Сначала было объявлено, что иномаркой управляла 63-летняя женщина. Однако выяснилось, что на самом деле в авто находился 62-летний житель Москвы.

В этом году мужчина семь раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Школьницу, оказавшуюся под колесами, пытались реанимировать, однако все попытки медиков оказались безрезультатны.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что мотоциклист без прав насмерть сбил 17-летнюю девушку в селе Дарьино в Мелеузовском районе Башкирии.