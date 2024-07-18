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16:25, 18 июля 2024Бывший СССР

На Украине арестовали имущество экс-советника Януковича

На Украине арестовали имущество экс-советника Януковича Янковского на $24 млн

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине бывшему внештатному советнику экс-президента республики Виктора Януковича Николаю Янковскому заочно предъявили обвинение в финансировании Донецкой народной республики (ДНР), арестовав его имущество. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание «Украинская правда».

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что обвинение было предъявлено доверенному лицу Януковича, входившему ранее в запрещенную «Партию регионов». По данным источника «Украинской правды», речь идет именно о Янковском.

По данным СБУ, общая сумма заблокированных активов составила свыше миллиарда гривен (более 24 миллионов долларов). Среди них — банковские счета, четыре квартиры в Киеве, дом и земля вблизи украинской столицы, а также семь автомобилей премиум-класса, в том числе Maybach. Как утверждают в ведомстве, Янковский выехал с Украины до 2022 года, организовав оптовое производство медикаментов в фармацевтической компании в Горловке, уплачивая налоги в бюджет ДНР.

Ранее украинское Национальное агентство по выявлению активов сообщало, что государственному парку-памятнику «Межигорье» под Киевом передали в собственность 25 тысяч единиц движимого имущества, арестованного по делу Януковича.

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      Алевтина Запольская
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