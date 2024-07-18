На Украине объяснили языковой закон необходимостью наступления на русскоязычных

Омбудсмен Украины Креминь: языковой закон нужен для наступления на русскоязычных

Закон Украины «О языке» необходим для «интеллектуального наступления» на русскоязычных жителей страны. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка в республике Тарас Креминь в эфире украинского телемарафона.

Креминь прокомментировал вступление в силу отдельных положений языкового закона. Чиновник в ответ на вопрос о возможном недовольстве русскоязычных жителей заявил, что без знания украинского языка невозможно чувствовать себя гражданином Украины.

«Это интеллектуальное наступление на остатки зарусифицированных уголков Украины», — объяснил языковой омбудсмен. Он также рассказал о подготовке к признанию украинского как одного из официальных языков ЕС.

Ранее Креминь признал, что часть украинцев по-прежнему общается дома на русском языке.