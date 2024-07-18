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17:01, 18 июля 2024Мир

На Западе заявили о признании главкомом ВСУ капитуляции Украины

Меркурис: главком ВСУ Сырский признает скорую капитуляцию Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press / Reuters

Действующий главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признает скорую капитуляцию страны и понимает тяжелое положение войск. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Утверждается, что главком ВСУ генерал Сырский признал, что боевые действия проиграны, что Украина проиграла, что они не могут одержать победу над Россией и какой-то так называемый мир, который некоторые даже называют капитуляцией, неизбежен», — рассказал военный аналитик.

Меркурис также подчеркнул, что Сырского все больше критикуют внутри самой страны. Он добавил, что многие выступают с требованиями сместить главкома ВСУ и обвиняют его в ситуации на линии фронта.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Киев хочет видеть во главе украинских войск большего «мясника», чем Сырский. По его словам, Сырский трезво оценивает ситуацию на поле боя и планы его сместить могут привести к «катастрофическим последствиям».

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      Максим Габриелян
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