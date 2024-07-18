Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:29, 18 июля 2024Мир

Названы детали нового пакета помощи Франции ВСУ

France 3: в новый пакет помощи Франции ВСУ войдут гаубицы Caesar и легкие танки

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В новый пакет помощи Франции Вооруженным силам Украины (ВСУ) войдут гаубицы Caesar, легкие танки и бронемашины. Об этом сообщает телеканал France 3.

«Украинцам будет поставляться дополнительная военная техника. Речь идет о 128 военно-транспортных машинах типа VAB, 18 артиллерийских установках Caesar, 24 легких танках, а также противотанковых ракетах, грузовиках и радарах», — отмечается в материале телеканала.

Предполагается, что новые вооружения будут поставлены ВСУ до конца 2024 года. Кроме того, обсуждается вопрос обучения бригады украинских войск в размере двух тысяч человек. Однако детали данной программы остаются неизвестными.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить Европейский союз (ЕС) в оборонный блок. В частности, она выразила намерение создать Европейский оборонный фонд за счет инвестирования «в передовые оборонные технологии в морской, наземной, воздушной, космической и киберсферах» и подчеркнула планы работать в координации с НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Российские «Бастионы» отработали удары по целям на Балтике

      Путин поручил увековечить память экс-главы Верховного суда Лебедева

      Испанию обвинили в использовании государственного допинга на Олимпиаде-1992

      В Германии задержали угрожавшего Тейлор Свифт сталкера

      Депутат Госдумы показал видео с моментом нападения разбивших ему голову мигрантов

      Россиянин сжег BMW X6 из-за мошенников и попался

      Врач предупредила о сигнализирующих о слишком густой крови симптомах

      Названы детали нового пакета помощи Франции ВСУ

      Кузнецов расторг контракт с «Каролиной»

      Популярный российский блогер объяснил нежелание переезжать в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше