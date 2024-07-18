Названы детали нового пакета помощи Франции ВСУ

France 3: в новый пакет помощи Франции ВСУ войдут гаубицы Caesar и легкие танки

В новый пакет помощи Франции Вооруженным силам Украины (ВСУ) войдут гаубицы Caesar, легкие танки и бронемашины. Об этом сообщает телеканал France 3.

«Украинцам будет поставляться дополнительная военная техника. Речь идет о 128 военно-транспортных машинах типа VAB, 18 артиллерийских установках Caesar, 24 легких танках, а также противотанковых ракетах, грузовиках и радарах», — отмечается в материале телеканала.

Предполагается, что новые вооружения будут поставлены ВСУ до конца 2024 года. Кроме того, обсуждается вопрос обучения бригады украинских войск в размере двух тысяч человек. Однако детали данной программы остаются неизвестными.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить Европейский союз (ЕС) в оборонный блок. В частности, она выразила намерение создать Европейский оборонный фонд за счет инвестирования «в передовые оборонные технологии в морской, наземной, воздушной, космической и киберсферах» и подчеркнула планы работать в координации с НАТО.