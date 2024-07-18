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14:59, 18 июля 2024Забота о себе

Названы плюсы посещения бани летом

Невролог Демьяновская: после бани легче переносить летний зной

Фото: freepik

Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала плюсы посещения бани и сауны летом. Ее слова приводит Life.ru.

Первым преимуществом она назвала то, что баня — тренировка для адаптации к высокой температуре воздуха. Если нет противопоказаний, то после парения можно искупаться в прохладной воде или обливаться холодной в целях закаливания.

Вторым плюсом Демьяновская назвала то, что после бани переносить летний зной становится намного легче.

При посещении бани летом главным правилом врач назвала внимательное прислушивание к своему самочувствию. Она советует сначала адаптироваться к высокой температуре — посидеть несколько минут в предбаннике, затем зайти в парную на две-три минуты и окунуться в воду или принять душ. Следующие заходы можно делать чуть дольше — в зависимости от ощущений.

Кроме того, Демьяновская призвала в бане пить воду, напиток из шиповника или травяной чай. В бане ими лучше утолять жажду после выхода из парилки, а в сауне — до захода в нее, уточнила невролог. От алкоголя же она призвала отказаться, так как тот увеличивает нагрузку на сердце.

Ранее пользователь Reddit рассказал историю, как семь лет назад посетил японскую баню и попал в неловкую ситуацию. Он признался, что эта ситуация до сих пор не дает ему покоя.

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      Антон Похиляк
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