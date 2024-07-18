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16:35, 18 июля 2024Мир

Новый премьер Великобритании назвал Россию угрозой для всей Европы

Премьер Великобритании Стармер: Россия представляет угрозу для всей Европы

Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters

Россия представляет угрозу для всех европейских стран. Это на саммите Европейского политического сообщества в Вудстоке заявил новоизбранный премьер-министр Великобритании Кир Стармер, его цитирует Telegram-канал «Bild на русском».

«Угроза со стороны России распространяется на всю Европу. Не сомневайтесь: мы будем стоять на вашей стороне, пока это необходимо», — сказал премьер, обращаясь к украинской делегации на саммите.

Ранее король Великобритании Карл ІІІ заявил, что Лондон защитит ценности НАТО и «обеспечит ясный путь Украины» в альянс, сыграв в этом мероприятии ключевую роль.

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      Глеб Бажуткин
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