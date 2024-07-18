Обман сотрудницы российской полиции вскрылся из-за фотографий в социальных сетях

В Москве сотрудницу полиции уволили из-за покупки липового больничного

В Москве сотрудница полиции приобрела липовый больничный ради поездки на Кубу и была уволена. Об этом сообщает Baza.

В сентябре 2023 года женщина решила взять отпуск и полететь на остров, однако отдых ей не одобрили. Тогда женщина предоставила на работу справку о болезни и уехала в желаемое путешествие.

В декабре она решила добавить фотографии из поездки в свои социальные сети. Тогда коллеги захотели перепроверить ее больничный. Выяснилось, что в ее истории болезни много нестыковок — справки липовые. После этого женщину уволили, а 17 июля в отношении бывшей сотрудницы полиции возбудили дело о подделке документов.

Ранее в Краснодаре полиция задержала 47-летнего гражданина Узбекистана, выдававшего себя за чиновника Минобороны и якобы помогавшего избежать мобилизации.