Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 18 июля 2024Силовые структуры

Обман сотрудницы российской полиции вскрылся из-за фотографий в социальных сетях

В Москве сотрудницу полиции уволили из-за покупки липового больничного

Фото: federica ariemma / Unsplash

В Москве сотрудница полиции приобрела липовый больничный ради поездки на Кубу и была уволена. Об этом сообщает Baza.

В сентябре 2023 года женщина решила взять отпуск и полететь на остров, однако отдых ей не одобрили. Тогда женщина предоставила на работу справку о болезни и уехала в желаемое путешествие.

В декабре она решила добавить фотографии из поездки в свои социальные сети. Тогда коллеги захотели перепроверить ее больничный. Выяснилось, что в ее истории болезни много нестыковок — справки липовые. После этого женщину уволили, а 17 июля в отношении бывшей сотрудницы полиции возбудили дело о подделке документов.

Ранее в Краснодаре полиция задержала 47-летнего гражданина Узбекистана, выдававшего себя за чиновника Минобороны и якобы помогавшего избежать мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба. Его обвиняют в получении взятки на миллионы рублей

      В США назвали сроки выхода Байдена из предвыборной гонки

      Украина назвала объем расходов на оборону до конца года

      В российском городе ребенку с инвалидностью пришлось ползти по лестнице в спортшколу

      В Госдуме одобрили предоставление ФСБ новых возможностей в отношении сотрудников

      В подконтрольной Киеву Херсонщине потребовали предупреждать о визитах заранее

      «Это чревато серьезными последствиями». Из Евросоюза захотели сделать военный блок. Почему он не сможет заменить НАТО?

      Украина подписала соглашения о безопасности со Словенией и Чехией

      В Okko оценили передачу «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Испании

      Депутата Европарламента вывели с заседания в наморднике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше