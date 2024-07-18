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20:35, 18 июля 2024Мир

Орбан назвал способных повлиять на Украину игроков

Орбан: на Украину могут повлиять США, ЕС, Турция и Китай
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / CNP / Globallookpress.com

США, Европейский союз (ЕС), Турция и Китай являются четырьмя игроками, способными повлиять на Украину в вопросе урегулирования конфликта. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главе Европейского совета Шарлю Мишелю, опубликованном на сайте главы правительства.

«Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: Европейский союз, США и Китай. Мы также должны принять во внимание в качестве важного регионального игрока Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией», — рассказал политик.

Орбан также подчеркнул, что Китай заинтересован в содействии урегулированию конфликта. Однако для этого Пекин должен убедиться в возможном успехе своих усилий. По словам премьера Венгрии, власти КНР не видят сейчас такой возможности.

Ранее Орбан заявил, что, если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выиграет выборы, он немедленно выступит как посредник по установлению мира на Украине. Он добавил, что у экс-президента есть «подробные и хорошо обоснованные планы урегулирования» ситуации.

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