Орбан опубликует отчет о своей миротворческой миссии

Премьер Венгрии обнародует резюме переговоров в рамках миротворческой миссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликует отчет, в котором будут обнародованы его переговоры с лидерами Украины, России, Китая и США в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, передает МTI.

«Премьер-министр Орбан надеется, что его отчет и предложения по урегулированию конфликта на Украине окажутся полезным вкладом в любые инициативы, которые председатель Европейского совета сможет представить лидерам Европейского союза в нужное время и в нужной форме», — отметил пресс-секретарь.

Хаваши добавил, что для ясности и прозрачности своей «мирной миссии» венгерский премьер обнародует резюме своих переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином. Также в отчет будут включены переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО в Вашингтоне и с экс-президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия на саммите Европейского политического сообщества предпримет попытку отвадить лидеров от войны и провоенной риторики в отношении конфликта на Украине, но подобные меры займут время.