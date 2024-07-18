Пассажир самолета попался на контрабанде золота из-за одного действия на борту

The Times of India: в Дели пассажира самолета арестовали за контрабанду золота

Пассажир самолета Air India попался на контрабанде золота из-за одного действия на борту во время пятичасового полета. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, инцидент произошел на рейсе из Джидды в Дели, Индия. За время полета пассажир несколько раз отказывался от еды, закусок и напитков, что показалось странным бортпроводникам. Они сообщили об этом пилоту, а тот передал информацию службе безопасности аэропорта.

После прибытия правоохранители задержали мужчину во время прохождения зеленого коридора и допросили. В ходе разговора пассажир признался, что в его прямой кишке спрятано золото в капсулах. Именно поэтому он отказывался от еды и воды в самолете. В результате полиция арестовала контрабандиста, всего у него изъяли тысячу граммов золота.

Ранее в аэропорту Майами другой пассажир попытался сесть в самолет со змеями в кармане брюк. Мужчина спрятал двух маленьких рептилий в чехле для солнцезащитных очков.