Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:01, 18 июля 2024Путешествия

Пассажир самолета попался на контрабанде золота из-за одного действия на борту

The Times of India: в Дели пассажира самолета арестовали за контрабанду золота

Фото: Manish Swarup / AP

Пассажир самолета Air India попался на контрабанде золота из-за одного действия на борту во время пятичасового полета. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, инцидент произошел на рейсе из Джидды в Дели, Индия. За время полета пассажир несколько раз отказывался от еды, закусок и напитков, что показалось странным бортпроводникам. Они сообщили об этом пилоту, а тот передал информацию службе безопасности аэропорта.

После прибытия правоохранители задержали мужчину во время прохождения зеленого коридора и допросили. В ходе разговора пассажир признался, что в его прямой кишке спрятано золото в капсулах. Именно поэтому он отказывался от еды и воды в самолете. В результате полиция арестовала контрабандиста, всего у него изъяли тысячу граммов золота.

Ранее в аэропорту Майами другой пассажир попытался сесть в самолет со змеями в кармане брюк. Мужчина спрятал двух маленьких рептилий в чехле для солнцезащитных очков.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Российские «Бастионы» отработали удары по целям на Балтике

      Путин поручил увековечить память экс-главы Верховного суда Лебедева

      Испанию обвинили в использовании государственного допинга на Олимпиаде-1992

      В Германии задержали угрожавшего Тейлор Свифт сталкера

      Депутат Госдумы показал видео с моментом нападения разбивших ему голову мигрантов

      Россиянин сжег BMW X6 из-за мошенников и попался

      Врач предупредила о сигнализирующих о слишком густой крови симптомах

      Названы детали нового пакета помощи Франции ВСУ

      Кузнецов расторг контракт с «Каролиной»

      Популярный российский блогер объяснил нежелание переезжать в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше