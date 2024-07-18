Переехавшим в новые регионы России медикам увеличат выплаты

Правительство увеличит выплаты переехавшим в новые регионы России медикам

Единовременные выплаты для медиков, переехавших в новые регионы России, вырастут в два раза. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания правительства.

«Увеличим их размер для тех, кто переедет трудиться в новые российские регионы: до двух миллионов рублей врачам и, соответственно, до миллиона рублей фельдшерам, медсестрам и другим специалистам среднего медицинского звена», — сказал глава кабмина.

Мишустин добавил, что на данные цели из федерального бюджета выделят более миллиарда рублей, из которых больше 350 миллионов на 2024 год.

Весной президент России Владимир Путин призвал «обратить особое внимание на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц». Он также сказал, что с 1 апреля регионы должны увеличить до 50 процентов окладную часть заработной платы медработников, сохранив при этом дополнительные выплаты.