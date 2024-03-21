В России увеличили размер спецвыплаты для медработников

Кабмин РФ увеличил размеры специальной соцвыплаты для медицинских работников

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 марта размеров ежемесячных социальных выплат для медиков, работающих в сельской местности, райцентрах и малых городах, сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, до 50 и 30 тысяч рублей соответственно повышена сумма, которую будут получать врачи и медперсонал среднего звена из населенных пунктов с населением не более 50 тысяч человек. В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, размер спецвыплаты составит 29 тысяч рублей для врачей и 13 тысяч — для работников среднего медперсонала.

По словам Мишустина, решение затронет более 200 тысяч медработников больниц и поликлиник, которые смогут получить увеличенные соцвыплаты уже в апреле.

Ранее с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин, призвавший «обратить особое внимание на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц». Он также сказал, что с 1 апреля регионы должны увеличить до 50 процентов окладную часть заработной платы медработников, сохранив при этом дополнительные выплаты. В кабмине отметили, что необходимые для этого изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи и утверждены подписанным постановлением.