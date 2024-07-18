Польша утроит количество военных на границе с Белоруссией

Польша увеличит количество военных на границе с Белоруссией с 6 до 17 тысяч

Польша почти в три раза увеличит количество польских военнослужащих на границе с Белоруссией. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте Министерства национальной обороны Польши.

«С 1 августа будет начата новая миссия. Будут завершены две операции — одна была учебной и одна для охраны границы. Будет одна операция "Безопасное Подлясье", в которой примут участие до 17 тысяч военнослужащих», — отметили в ведомстве, уточнив, что сегодня на границе пребывают порядка 6 тысяч польских военных.

Ранее стало известно, что Польша создаст отряды спецназа для борьбы с агрессивными мигрантами на польско-белорусской границе.