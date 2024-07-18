Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 18 июля 2024Мир

Польша утроит количество военных на границе с Белоруссией

Польша увеличит количество военных на границе с Белоруссией с 6 до 17 тысяч

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша почти в три раза увеличит количество польских военнослужащих на границе с Белоруссией. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте Министерства национальной обороны Польши.

«С 1 августа будет начата новая миссия. Будут завершены две операции — одна была учебной и одна для охраны границы. Будет одна операция "Безопасное Подлясье", в которой примут участие до 17 тысяч военнослужащих», — отметили в ведомстве, уточнив, что сегодня на границе пребывают порядка 6 тысяч польских военных.

Ранее стало известно, что Польша создаст отряды спецназа для борьбы с агрессивными мигрантами на польско-белорусской границе.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «Что это такое?» Маск потребовал от Шольца объяснений за слова немецкого комика, одобрившего покушение на Трампа

      Стало известно о назревающем бунте в одной из бригад ВСУ

      ФСБ задержала имама за перевод денег террористам

      Стала известна судьба лимузина Аллы Пугачевой

      Назван необычный способ распознать деменцию на ранней стадии

      Военный аналитик указал на наплевательское отношение Зеленского к своему народу

      Детей российского бойца СВО забрали в детдом во время его службы на передовой

      Митя Фомин назвал худшие женские качества

      Вучич захотел дать Шольцу один совет по Украине

      Лишенного прав за езду под барбитуратами помощника российского министра поймали за рулем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше