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12:16, 17 июля 2024Мир

Польша начнет спецоперацию по защите границы с Белоруссией

Минобороны Польши: Варшава начнет спецоперацию по защите границы с Белоруссией

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Польша начнет новую специальную операцию «Безопасное Подляское» по защите границы с Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«С 1 августа будет новая миссия, будут завершены две операции — тренировочная и по охране границы», — сообщил глава Минобороны.

По его словам, в новой спецоперации под названием «Безопасное Подляское» примут участие до 17 тысяч военнослужащих. При этом Косиняк-Камыш отметил, что Варшава в случае необходимости готова направить дополнительные силы и средства в приграничную зону.

В конце июня замглавы польского министерства внутренних дел Чеслав Мрочек заявил, что Польша создаст специальные отряды спецназа для охраны границы.

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