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17:52, 18 июля 2024Ценности

Предназначенная для бега вещь неожиданно стала модной у молодежи

NYP: предназначенные для бега жилеты неожиданно стали модными у молодежи

Фото: EduLife Photos / Shutterstock / Fotodom

Жилетки, предназначенные для занятий бегом, неожиданно стали модными у молодежи. Об этом пишет New York Post (NYP).

Речь идет о жилетах с карманами для необходимых вещей, которые спортсмены используют во время пробежек вместо сумок и рюкзаков. Сначала в соцсетях свои жилеты принялись демонстрировать бегуны, а позже тренд подхватили зумеры, которые стали использовать предмет гардероба не по прямому назначению. Блогеры начали носить их с повседневными образами.

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Отмечается, что жилеты, стоимость которых варьируется от 20 до 160 долларов, обычно вмещают в своих карманах воду, ключи и мобильные телефоны.

Ранее в июле сообщалось, что популярность у молодежи неожиданно обрело модное течение garden girl («девушка-садовница»).

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      Карина Черных
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