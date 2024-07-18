Предназначенная для бега вещь неожиданно стала модной у молодежи

NYP: предназначенные для бега жилеты неожиданно стали модными у молодежи

Жилетки, предназначенные для занятий бегом, неожиданно стали модными у молодежи. Об этом пишет New York Post (NYP).

Речь идет о жилетах с карманами для необходимых вещей, которые спортсмены используют во время пробежек вместо сумок и рюкзаков. Сначала в соцсетях свои жилеты принялись демонстрировать бегуны, а позже тренд подхватили зумеры, которые стали использовать предмет гардероба не по прямому назначению. Блогеры начали носить их с повседневными образами.

Отмечается, что жилеты, стоимость которых варьируется от 20 до 160 долларов, обычно вмещают в своих карманах воду, ключи и мобильные телефоны.

Ранее в июле сообщалось, что популярность у молодежи неожиданно обрело модное течение garden girl («девушка-садовница»).