При взрыве на российском военном полигоне пострадали два человека

«Фонтанка»: на российском военном полигоне во время учений произошел взрыв

На российском военном полигоне в поселке Каменка в Выборгском районе Петербурга во время учений произошел взрыв. Пострадали два человека, пишет «Фонтанка».

По данным издания, пострадали 54-летний житель Ижевска и 39-летний военный из Тамбовской области. Их доставили в Выборгскую межрайонную больницу в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями рук, лица, груди, живота, предплечий. Одного из них отправили на амбулаторное лечение, а второй находится в реанимации.

Травмы медикам объяснили учениями, которые проходили около полудня 17 июля. По предварительным данным, на полигоне воинской части под Петербургом якобы сработало взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что 14-летний школьник подорвал боеприпас на военном полигоне в Каменке и едва не лишился левого глаза. На полигон он попал с компанией друзей.

