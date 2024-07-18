Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:32, 18 июля 2024Мир

Пушков ответил Дуде словами «у некоторых мозги плавятся»

Пушков раскритиковал Дуду за слова про войну России и НАТО
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о том, что победа России над Украиной может привести к войне с НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Дуда, видимо, не до конца понимает, что именно он сказал. Такое бывает. В Европе большая жара. У некоторых мозги плавятся. Вывод: Дуда самонадеян, как его предки, дважды обрекшие Польшу на национальную катастрофу. Иногда лучше молчать, чем говорить», — говорится в публикации.

Член Совфеда добавил, что блоку нечего будет добиваться в этой войне, а ее цена будет огромной для стран альянса, а также для самой Польши.

17 июля польский лидер Дуда заявил, что победа Москвы в украинском конфликте может привести к началу ее войны с НАТО. По его словам, Североатлантический альянс уже ведет подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова осудила попытку сорвать выступление Лаврова. Она сравнила работу ООН с балаганом

      В Петербурге рухнул лифт с находившимся в нем человеком

      Российский танкист рассказал о бегстве бойцов ВСУ со своих позиций

      Пушков ответил Дуде словами «у некоторых мозги плавятся»

      Задержание ФСБ россиянки за подготовку теракта в Донецке попало на видео

      В России спрогнозировали развитие одной формы жилищного обеспечения граждан

      Переспавшая с 200 незнакомцами порномодель раскрыла планы на новый секс-тур

      На Западе раскрыли отношение Киева к переговорам с Россией

      ФСБ задержала россиянку за подготовку теракта в здании суда в Донецке

      Десятки воздушных и морских беспилотников атаковали Крым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше