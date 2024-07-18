Пушков ответил Дуде словами «у некоторых мозги плавятся»

Пушков раскритиковал Дуду за слова про войну России и НАТО

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о том, что победа России над Украиной может привести к войне с НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Дуда, видимо, не до конца понимает, что именно он сказал. Такое бывает. В Европе большая жара. У некоторых мозги плавятся. Вывод: Дуда самонадеян, как его предки, дважды обрекшие Польшу на национальную катастрофу. Иногда лучше молчать, чем говорить», — говорится в публикации.

Член Совфеда добавил, что блоку нечего будет добиваться в этой войне, а ее цена будет огромной для стран альянса, а также для самой Польши.

17 июля польский лидер Дуда заявил, что победа Москвы в украинском конфликте может привести к началу ее войны с НАТО. По его словам, Североатлантический альянс уже ведет подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с Россией.