Раскрыты главные направления России для любителей цветов

26 процентов российских туристов мечтают увидеть лавандовые поля в Крыму

Главным направлением России для любителей цветения растений оказался Крым. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования отелей «Островок», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, большинство респондентов мечтают увидеть лавандовые поля в Крыму — за этот вариант проголосовал каждый четвертый путешественник (26 процентов). «Период активного цветения приходится на курортный сезон и длится с июня по август, поэтому туристы могут совместить пляжный отдых с посещением плантаций», — отметили эксперты.

Кроме того, в рейтинге оказался и Алтай, который известен цветением розового маральника с конца апреля по середину мая. За этот регион проголосовал 21 процент россиян, а средняя стоимость жилья на Алтае в этот период составляет 6,8 тысячи рублей за ночь.

Каждый шестой участник опроса (16 процентов голосов) заявил, что желает увидеть цветение диких маков в Дагестане в мае и примерно столько же туристов (15 процентов) хотели бы отправиться в Астрахань, чтобы полюбоваться на краснокнижный лотос, который цветет ярко-розовыми цветами на многочисленных реках региона.

В списке лучших направлений для наблюдения за цветением также оказалась Калмыкия — около 10 процентов опрошенных рассказали, что хотели бы посетить регион во время цветения ирисов, то есть с конца апреля по начало мая.

Ранее Марсианскую долину в республике Алтай назвали одним из самых удивительных мест в России. Также в рейтинг необычных природных достопримечательностей попали озеро Эльтон в Волгоградской области, лотосовые поля в Астраханской области и Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае.