Назван топ самых удивительных мест России

Марсианская долина в Алтае оказалась в списке самых удивительных мест России

Марсианскую долину в республике Алтай назвали одним из самых удивительных мест в России. Рейтинг составили аналитики сервиса «Туту.ру», передает «Вести.Туризм».

Эта локация расположена в в Кош-Агачском районе республики недалеко от границы с Монголией. Ее можно найти можно найти на 864-ом километре Чуйского тракта. Почва в Марсианской долине или Кызыл-Чин (в переводе с тюркского «Красное ущелье») из-за особенностей состава напоминает космические пейзажи.

Также в список попало озеро Эльтон в Волгоградской области. Этот водоем сравнивают с высохшим соляным озером Уюни — главной достопримечательностью Боливии — и Мертвым морем. Особенно красиво место выглядит летом из-за цветения водорослей, благодаря. чем вводу приобретает розоввый оттенок.

Следующее место в топе-7 самых удивительных мест в России заняли лотосовые поля в Астраханской области. Цветение этого растения начинается в дельте Волги в июле. При этом, как в регион попал лотос, считающийся символом региона, до сих пор неизвестно.

Также эксперты отметили Кунгурскую ледяную пещеру в Пермском крае — одну из самых главных достопримечательностей Предуралья, чей возраст оценивается в 10-12 тысяч лет, и которая насчитывает 48 гротов и 70 озер. Помимо этого. в список попали кимберлитовая трубка «Мир» в Якутии — коренное месторождение алмазов, музей-заповедник «Дивногорье» в Воронежской области и танцующий лес в Калининградской области, где деревья имеют причудливо изогнутые стволы.

Ранее в «Туту.ру» назвали самые живописные водопады в России. Среди них оказались водопады Красноярского края, Северной Осетии, Республики Алтай и Камчатки. При этом в первую очередь эксперты отметили Тальниковый водопад в Красноярском крае.