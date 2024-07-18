Россиянам посоветовали способы сэкономить при ремонте на кухне

Выбор недорогих материалов и фурнитуры и отложенная покупка бытовой техники позволят существенно снизить стоимость организации пространства кухни. О способах сэкономить при ремонте этой комнаты «Ленте.ру» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

По мнению эксперта, снизить стоимость кухонного гарнитура без потери в качестве поможет выбор альтернативы выбранным материалам фасадов, столешниц. Так, альтернативой каменной столешнице может быть акриловая, а фасады из МДФ заменят изделия из производных ДСП, объяснила Кузнецова. При этом она подчеркнула, что в качественных характеристиках кухонный гарнитур от такой замены не потеряет, поскольку современные аналоги не только обладают высокой износостойкостью, но и являются безопасными.

Еще один совет дизайнера — грамотный подход к выбору фурнитуры, потому что от нее зависит не только долговечность кухни, но и конечная стоимость.

Оцените, какими шкафами и ящиками вы будете пользоваться чаще всего, для них необходимо выбирать дорогую и качественную фурнитуру. Это обязательно будет отделение для мусора, ящик для сушки посуды. Для остальных отсеков, которые не требуются на ежедневной основе, можно остановить выбор на более экономичных вариантах Ксения Кузнецова дизайнер

Кузнецова также рекомендовала оценить, необходимо ли покупать сразу всю бытовую технику. По ее мнению, в первую очередь нужны варочная поверхность, холодильник и вытяжка, а покупку духового шкафа, посудомоечной машины и прочей техники можно отложить. «Если нет желания затягивать с покупкой, я предлагаю выбирать многофункциональные изделия, которые будут выполнять сразу несколько опций. Так вы не потеряете в эргономике и заодно упростите себе быт», — резюмировала дизайнер.

Ранее Кузнецова назвала правила оформления всегда актуального интерьера квартиры. В этом, по ее мнению, помогут отказ от остромодных решений в пользу нейтральных оттенков, а также сочетание в дизайне вещей из разных времен.

