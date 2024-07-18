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16:37, 18 июля 2024Россия

Россияне возмутились соседством учреждения для заключенных со школой

В Перми возмутились строительством учреждения для заключенных рядом со школой

Фото: freepik

В Перми возмутились строительством учреждения для заключенных рядом со школой, детским садом и жилыми домами, пишет Telegram-канал Readovka.

По данным издания, работы ведутся в здании бывшей гостиницы в Октябрьском микрорайоне российского города — высокий забор обнесли колючей проволокой, внутри установили железные двери, а планировка помещений сопоставима с объектом строгого режима. Россияне пожаловались на такое соседство и обратились в администрацию.

Чиновники, в свою очередь, заверили, что в исправительном центре будут содержаться люди, совершившие преступления небольшой тяжести — например, нарушили правила дорожного движения или не платили по алиментам. При этом, по данным районной администрации, в центр будут попадать ранее не судимые и имеющие положительную характеристику граждане, которым назначили принудительные работы — в учреждении они будут проживать под круглосуточным наблюдением и выходить на работу в установленное время.

Ранее в Кургане пожаловались на соседство эротического салона с воскресной школой. При этом представитель епархии российского города Михаил Насонов обратил внимание, что основная проблема заключается не столько в соседстве, сколько в самом факте существования таких заведений.

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      Елена Торубарова
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