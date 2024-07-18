Россиянин расправился с сыном и получил семь лет колонии

Под Мурманском осудили на семь лет отца, зарезавшего сына из-за ссоры

В Мурманской области суд приговорил к семи годам лишения свободы отца, расправившегося с 36-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в марте в одном из домов поселка Умба Терского района родственники поссорились. Тогда осужденный схватил нож и ударил сына в левое предплечье, повредив артерию. Из-за сильной кровопотери потерпевший не выжил.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области следователи предъявили обвинение 47-летнему местному жителю, который избил знакомого стулом и угрожал расправой.

