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19:16, 18 июля 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с сыном и получил семь лет колонии

Под Мурманском осудили на семь лет отца, зарезавшего сына из-за ссоры

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Мурманской области суд приговорил к семи годам лишения свободы отца, расправившегося с 36-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в марте в одном из домов поселка Умба Терского района родственники поссорились. Тогда осужденный схватил нож и ударил сына в левое предплечье, повредив артерию. Из-за сильной кровопотери потерпевший не выжил.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области следователи предъявили обвинение 47-летнему местному жителю, который избил знакомого стулом и угрожал расправой.

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      Екатерина Кашурникова
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