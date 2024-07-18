Россиянин ударил ножом трех человек, напал на полицейского и оказался под следствием

В Москве предъявлено обвинение мужчине, ударившему ножом трех человек

В Москве подозреваемому в расправе и покушении на жизнь полицейского предъявлено обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Уголовное дело расследуется по статье об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Во время допроса обвиняемый признал вину.

По данным следствия, преступление произошло ночью 30 мая. Обвиняемый поссорился с бывшей девушкой и ее молодым человеком и несколько раз ударил его ножом. Пострадавший получил несовместимые с жизнью ранения. Затем фигурант выбежал на улицу, где продолжил ссориться с бывшей возлюбленной и тоже неоднократно ударил ее ножом. Для решения конфликта были вызваны полицейские. Злоумышленник оказал им сопротивление, забежал в ближайший магазин и там ударил кассира ножом. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке суд арестовал 38-летнего местного жителя, изрезавшего женщину-консьержа.