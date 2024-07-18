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09:18, 18 июля 2024Бывший СССР

Российский боец рассказал об уничтожении более 350 солдат ВСУ под Крынками

Боец ВС России «Моисей» рассказал об уничтожении 366 солдат ВСУ под Крынками

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Оператор дронов Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Моисей» за время боев под Крынками уничтожил более 350 солдат украинской армии. О борьбе с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра российский боец рассказал в Telegram.

«Именно в крынках 366 двухсотых на моем счету. Это те, кого удалось посчитать», — заявил военный.

Он отметил, что погодные условия часто затрудняют объективный контроль украинских потерь в ходе атак беспилотников на лодки ВСУ, и реальный «счет» может быть значительно выше.

Ранее на Украине заявили, что за полгода в районе Крынок 788 солдат ВСУ пропали без вести. В украинской прессе отмечают, что число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти, значительно меньше — 262 человека за это время.

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      Глеб Палехов
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